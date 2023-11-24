تحرير 1751 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 1751 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم ضبط 612 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وكانت وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.

وكانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاملة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامها بسرقة ( مبلغ مالى ) من داخل الشقة محل عملها بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي واقعة أخرى قررت النيابة العامة حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه له.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.



وكانت قد كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج من قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.



وبالفحص وتقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 8 فرد محلى -4 طلقات خرطوش - أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع).



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.