نجم الزمالك السابق: ناصر منسي الأفضل لقيادة الهجوم أمام أبوسليم الليبي

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن ناصر منسي هو الافضل لقيادة هجوم الزمالك أمام أبوسليم الليبي، بعدما ظهر بمستوى جيد خلال الفترة الماضية سواء في التدريبات أو لقاء بيراميدز، مشيرا إلى أن معتمد جمال لن يعتمد على سيف الدين الجزيري أساسيا لانه ليس جاهز بشكل بدني.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك إشادة أيضا بمستوى سامسون في التدريبات، ولكن ناصر منسي الأفضل لبدء اللقاء".

وأضاف: "لو اعتمد مدرب الزمالك على ثلاثي في الخط الخلفي، فمن الصعب مشاركة شيكابالا، على أن يلعب سيد نيمار وإبراهيما نداي. الزمالك قادر على الفوز بنتيجة أكبر من هدفين نظيفين".

وأكمل: "الأهلي وسيراميكا كليوباترا ستكون مواجهة قوية في كأس سوبر الأبطال، والفريقين لديهم عناصر قوية في الملعب، ومشكلة سيراميكا في الخط الخلفي لكن اللقاء سيكون اقوى فنيا من مباراة بيراميدز وفيوتشر".