ماما نجوى تندم على إعلان مرضها بالسرطان وترد على رواد السوشيال ميديا

فاجأت الإعلامية نجوى إبراهيم المستمعين أثناء ظهورها ببرنامجها الإذاعي "بيت العز" بإصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعديد من العمليات الجراحية، وذلك بعد تعرضها لانتقادات عديدة علي السوشيال ميديا، لتتفاجيء بعدها برد فعل غير متوقع جعلها تبكي.

الإعلامية نجوى إبراهيم

بعد إصابتها بالسرطان|ماما نجوى تتأثر باكيه برد فعل جمهورها

كشفت " ماما نجوى " عن تأثرها بالدعوات التي تلقتها بعد تصريحها بإصابتها بمرض السرطان، قائلة خلال برنامجها: " الأسبوع اللي فات أنا حسيت إني غلطت جدا، لأن أنا مش من النوع اللي بيشتكي بس أنا روحت فضلت أعيط يومين ثلاثة أبكي من كمية الدعوات اللي جاتلي ".

واستكملت نجوى إبراهيم حديثها: " وفضلت أقول أنا ليه أنكد عليكم كل واحد فيه اللي مكفيه وليه أطلع أقول كدا ما الموضوع دا بقاله شهرين ثلاثة وبجري فيه لوحدي أنا وأولادي وزي ما أنا زعلت أنا برضو كنت فرحانة علشان فضفضت لأن أحلى حاجة إن الواحد يفضفض مع القريب منه مع العارف اللي هو بيحبه ".

ماما نجوى تخرج عن صمتها وترد على منتقديها

ردت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم على منتقديها خلال الأسبوع الماضي عبر برنامجها، حيث تلقت بعض التعليقات الهدّامة لاهتمامها بمظهرها وحرصها على الظهور على الشاشة رغم كبر سنها، قائلة: " أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللى اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا.. إنتوا عايزينى أعتزل؟ ما ضرورى الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟ ممكن أعتزل الأسبوع اللى جاى لإنى اتخنقت مش عمر آخر عمر الواحد ياخد ده كله بالراحة على نفسكم".

وتابعت: " الناس بتستكتر على غيرها الابتسامة وليه لازم كل الناس اللى بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيه وباسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد إذا حسد، انتو إيه اللى يريحكم أعتزل ".

نجوى إبراهيم تصاب بالسرطان وتترقب الموت

واختتمت نجوى إبراهيم حديثها لتكشف عدم استقرار حالتها الصحية وإصابتها بمرض خطير قائلة: " إيه اللي يريحكم طيب إني اعتزل؟ قولولي.. طب أنا عندى 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندى سرطانات وعاملة 7 آلاف عملية وهعتزل وهموت قريب.. هل دا يفرحكم؟".