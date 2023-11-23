جامعة أسيوط تنظم زيارة ترفيهية لأطفال روضة الرعاية المتكاملة لمزرعة الجامعة

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، بالتعاون مع كلية الزراعة زيارة ترفيهية؛ لأطفال روضة الرعاية المتكاملة بأسيوط، إلي مزرعة كلية الزراعة بالجامعة، وذلك ضمن فعاليات المنتدي البيئي الثاني (الحلم الأخضر).

شهدت الزيارة حضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتور جلال عبد الفتاح وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة منال أنور وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من الهيئة المعاونة، والعاملين، والطالبات بالكلية، وبمشاركة الأستاذة شهرزاد عبد الحافظ مديرة روضة الرعاية المتكاملة، وبعض معلمات الروضة، إلي جانب نحو (٢٢) طفل من أطفال الروضة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة علي المشاركة المجتمعية، والتوعوية، والتثقيفية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء إستراتيجية مصر ٢٠٣٠، مشيراً إلى اهتمام الجامعة بالربط بين الجانب الأكاديمي، والعلمي والخدمي، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة؛ الهادفة إلى فتح قنوات للتواصل الفعال مع كافة شرائح المجتمع، واستغلال كافة مواردها المادية والبشرية؛ في سبيل تحقيق هذا الهدف.

ومن جهته، شارك الدكتور محمود عبد العليم، الأطفال خلال جولتهم، مؤكداً علي ضرورة تعريفهم بالبيئة المحيطة، وأهمية المحافظة علي البيئة، وإكسابهم السلوكيات الحضارية للتعامل والتآلف معها، وبذلك يصبح الحفاظ عليها جزء من شخصيتهم، وأسلوب حياتهم، مستمعاً في ذلك لآرائهم وخبراتهم المختلفة.

وأعربت الدكتورة يارا إبراهيم؛ عن بالغ سعادتها؛ لمشاركة كلية التربية للطفولة المبكرة، في أنشطة شهر نوفمبر لمبادرة ( الحلم الأخضر)، ضمن فعاليات المنتدي البيئي الثاني (Cop 28) بالجامعة، وبزيارة روضة الرعاية المتكاملة بأسيوط لمزرعة كلية الزراعة؛ لتقديم الخبرة البيئية، والعلمية المباشرة للأطفال، وإضفاء البهجة والجو الترفيهي، وتنمية قدراتهم العقلية والمعرفية.

وأوضحت الدكتورة منال أنور؛ أنه تم زيارة مزرعة النعام، والاغنام، ومزرعة الدواجن، والحمام، والأرانب، والأبقار، وأحواض الأسماك، وتم أيضاً خلال الزيارة؛ مناقشة الأطفال حول المعلومات المتنوعة؛ المرتبطة بالحيوانات، والطيور واستخداماتها، والفروق بينها، وأهميتها في حياة الإنسان.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة