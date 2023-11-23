رحلة علمية لطلاب كلية العلوم بالفيوم فى سلاسل جبال البحر الاحمر

نظم قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الفيوم رحلته العلمية الجيولوجية للعام الرابع على التوالي لطلبة الفرقة الرابعة إلى منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر بهدف دراسة منطقة جبال البحر الأحمر من مدينة رأس غارب الى مدينة مرسى علم وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2023.وذلك تمشيا مع توجه الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى ضرورة تطوير وتحديث طرق التدريس والتدريب لطلاب الجامعات وفى إطار حرص كلية العلوم بجامعة الفيوم على تدريب وتطوير مهارات طلابها.

و صرح الدكتور أحمد جابر شديد أستاذ الجيولوجيا ورئيس جامعة الفيوم السابق والمشرف العام على الرحلة العلمية بأن هذا الرحلة العلمية تنظم بشكل سنوى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى وتقع تحت إطار الزيارات الميدانية والحقلية للطلاب حيث يتم فيها دراسة الظواهر الجيولوجية للصحراء الشرقية فى منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر والمثلث الذهبى إضافة إلى زيارة مناجم خام الفوسفات بمدينة سفاجا والرخام ومناجم الذهب المنتشرة بالصحراء الشرقية وكذلك دراسة آبار المياه الجوفية المنتشرة بالمنطقة

وفى نهاية الرحلة يتم عقد امتحان عملى و نظري للطلاب يتم بناءا عليه تقييم الطلاب والتأكد من استيعابهم لبرنامج الرحلة .

واضاف "شديد " ان الهدف من الرحلة العلمية تدريب الطلاب وتعليمهم بطرق دراسة الظواهر الجيولوجية إضافة إلى التعرف على أماكن تواجد الخامات المعدنية فى مصر وطرق الاستخلاص وبخاصة مناجم الذهب والفوسفات والجرانيت.

مؤتمر كلية الهندسة

من جهه اخرى كان الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم،قد شهد فعاليات لمؤتمر الدولى الثالث الذي تنظمه كلية الهندسة تحت إشراف قطاع الدراسات العليا والبحوث، ويعقد على مدار يومي ٢١ و ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، تحت عنوان تكنولوجيا الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة.

حضر المؤتمر الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر وعدد من عمداء الكليات، والدكتورة رانيا ابو السعود وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات والمعاهد الهندسية بالجامعات المصرية والباحثين والمعنيين بمجال العلوم الهندسية، وذلك اليوم الثلاثاء بمركز التدريب الاقليمي لجامعة الفيوم (نورياس) على ضفاف بحيرة قارون.

واستضاف المؤتمر الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم الأسبق.

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