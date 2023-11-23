الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة بفضية بطولة العالم في قطر

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى لاعب منتخبنا الوطني للرماية عزمي محيلبة، وإحرازه فضية تاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر متفوقًا على غالبية رماة العالم الكبار.


وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بأداء بطلتنا فاطمة صادق تتوج، بعد تتويجها بفضيتي الكلين والنتر والمجموع لوزن -87 كجم في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب في المكسيك.


وأكد الوزير أن وزارة الشباب والرياضة ماضية في تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلى الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.

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