وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة بفضية بطولة العالم في قطر

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى لاعب منتخبنا الوطني للرماية عزمي محيلبة، وإحرازه فضية تاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر متفوقًا على غالبية رماة العالم الكبار.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بأداء بطلتنا فاطمة صادق تتوج، بعد تتويجها بفضيتي الكلين والنتر والمجموع لوزن -87 كجم في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب في المكسيك.



وأكد الوزير أن وزارة الشباب والرياضة ماضية في تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلى الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.