ضبط 20 طن فاكهة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ببلبيس

شنت إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية، برئاسة محمود درويش مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، حملة استهدفت المرور على ثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين بمركز بلبيس.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ٢٣٠١٦ جنح مركز شرطة بلبيس ضد المدير المسئول لثلاجة تجميد فواكة بناحية المهندسين العرب بمركز بلبيس، لحيازته سلع غذائية غير مدون عليها أي بيانات تاريخ إنتاج وصلاحية، وتم التحفظ على ٢٠ طن فاكهة عبارة عن مانجو، وجوافة، وعدم امساك سجل الحركة الخاص بالثلاجة.

كما تم تحرير تقرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدي مدعم ملكه لانتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، وتقرير مخالفة ايضا ضد صاحب مخبز بلدى مدعم بقرية القبة لعدم نظافة المعجن وأدواته.