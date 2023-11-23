كاظم الساهر يُطلق صوته بالإنجليزية من أجل فلسطين.. الليلة

في خطوة تضامنية من أجل فلسطين، يُطلق القيصر كاظم الساهر بصوته أغنية Hold Your Fire، كدعوة باللغة الانجليزية لوقف إطلاق النار في فلسطين، والتي أعلن عن تحضيراتها خلال الأسابيع الماضية.



ومن المقرر أن يتم طرح أغنية Hold Your Fire، الليلة، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، ويقدم كاظم الساهرالأغنية من تلحينه.

أعلن كاظم الساهر من خلال أغنية Hold Your Fire عن استخدام الموسيقى كوسيلة لدعم السلام والجهود الإنسانية، الأغنية باللغة الإنجليزية تسعى للوصول إلى جمهور عالمي وتسليط الضوء على العمل الإنساني، وسيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.

أكد كاظم الساهر أنه سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال الوكالات التالية:

الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)

اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)

برنامج الأغذية العالمي

كان قد أعلن كاظم الساهر في وقتٍ سابق عن وقف كامل حفلاته الغنائية بسبب الاحداث المتصاعدة في فلسطين، لأجل غير مسمى، وذلك بعد مشاركته حديثًا في فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى الذي أقيم في السعودية وضم عدد كبير من نجوم الغناء ومنهم فنان العرب محمد عبده والفنان الكبير لطفي بوشناق.

أحدث أغاني كاظم الساهر الحياة

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ كاظم من خلال أغنية "الحياة"، والتي حققت أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل وعشتُ في عذابها كآبةً لا تُحتمل باركتُ حتى غدرَها ولم أفارِق الأمل قاومتها في مكرها من حكَّم العقل وصل من لم يُفق من وهمه فعن أساه لاتَسَلْ صارت حياته عدم صارت همومه جبل إشرب لوحدك الأسى وذُق مرارةَ الفشل إن لم نقاوِمْ ضَعفَنا ليس لنا فيها محل هيَّ الحياةُ هكذا ذا طبعُها منذ الأزل".