أغانيها لفلسطين الأكثر تفرداً.. وثلاث قصائد للسنباطى تجاهلتها

فى ذكرى ميلاد «فيروز» الـ89

فى ذكرى ميلاد فيروز تتجدد الفكرة التى قام عليها مشروعها الغنائى، وكان أساسه ألا تتشابه مع المدرسة المصرية فى الغناء والتى كانت شائعة بفعل قدر مصر الكبير ومؤسساتها الثقافية والإعلامية، ونفاذ كبار مبدعيها إلى الأعماق العربية أمثال أم كلثوم وعبدالوهاب ونجحت فيروز فى ذلك، وفرضت شخصيتها الغنائية بأسلوبها المتفردة على الساحة العربية، فاستفادت من جماليات الغناء العربى والمزاج الشرقى على حد سواء، وكانت آلة «البيانو» القاسم المشترك لفرقتها الموسيقية فى كل غنائها الأمر الذى فرض فيما فرض خصوصية لفيروز عن سائر المطربين حينها، ومضى الركب بفيروز وغنت لسيد درويش ومحمد عبدالوهاب لكن عبر توزيعات الرحبانية، وهكذا غنت التجربة المصرية بالخصوصية التى تتفرد بها.

وفى وسط ما تتعرض لها غزة وفلسطين من أحداث دامية غير مسبوقة فى التاريخ تطل على آذاننا رائعة فيروز «يا زهرة المدائن يا قدس يا مدينة الصلاة.. عيوننا إليك ترحل كل يوم»، وكذلك أغنية «إلى متى يا رب» و«يافا» و«سلامى لكم يا أهل الأرض المحتلة» و«أنا لا أنساك فلسطين» و«جسر العودة» و«القدس العتيقة» ورغم تعدد القصائد والأغنيات لفلسطين تبقى أغانى وقصائد فيروز لها متفردة.

وفى سياق مشروعها الكبير أطلقت فيروز العديد من الألبومات الغنائية منها «أنا سهرانة» و«أناشيد» و«أندلسيات» و«بياع الخواتم، وتراتيل الميلاد».

ورغم أن فيروز تجمدت مبكرًا مقارنة بأم كلثوم التى واصلت تقديم حفلاتها وأغنياتها الجديدة بينما احتجبت فيروز عن الجميع، وقد غنت فيروز للإسلام والعروبة فى أعمال كثيرة منها قصيدة «غنيتُ مكةَ أهلها الصيدا».

وغنت لحى الزمالك بالقاهرة فى أغنية من كلمات «مرسى جميل عزيز» عنوانها «بيتنا فى الجزيرة». إلا أنها وفى سياق تواريها فى العقود الأخيرة تجاهلت غناء ثلاث قصائد من ألحان رياض السنباطى أجرى معها بروفة بشأنهم إلا أن حرب لبنان مطلع الثماينيات حالت دون إتمام المشروع والذى كان يوزعه المؤلف الموسيقى والموزع ميشيل المصرى الذى صرح بأنه يمتلك وحده الثلاث قصائد كاملة بصوت الموسيقار رياض السنباطى منها قصيدة «أمشى إليك» و«بينى وبينك» كلمات جوزيف حرب و«آه لو تدرى» كلمات الشاعر عبدالوهاب محمد.