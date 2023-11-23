اصطدمت به سيارة نقل.. تفاصيل سقوط كوبري مشاة في المهندسين

كشفت تحقيقات رجال الأمن بالجيزة تفاصيل سقوط جزئي لكوبري مشاة في شارع أحمد عرابي بالمهندسين، وتبين أن صندوق ”قلاب” خاص بسيارة نقل اصطدم به أثناء العبور من أسفل مما تسبب في سقوطه.

وكان شارع أحمد عرابي بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، شهد قبل قليل، سقوط جزء من كوبرى مشاة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان، عقب اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبرى، مما أدى الى سقوطه وتوقف حركة السيارات بالكامل.

سقوط كوبري مشاة في المهندسين

وتحركت السلطات سريعًا لاحتواء الحادث، حيث تم الدفع بأوناش لرفع الكوبري لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.



وظهرت كثافات مرورية مرتفعة بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق.

وعلى الفور انتقل رجال المرور الي المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به،مما أدى الي تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.