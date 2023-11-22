"المواطنة ومقوماتها" ضمن نقاشات برنامج تعزيز القيم بالمنيا

شهدت المدرسة الإبتدائية بقرية الإسماعيلية بمحافظة المنيا ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف.

والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع محافظة المنيا، بدأت الفعاليات مع ندوة بعنوان "مفهوم المواطنة ومقوماتها" أدارتها دكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا ، بحضور كل من دكتور محمد البدري أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب، دكتورة زينة عبد التواب دبلوم خاص في مناهج وطرق تدريس التربية الخاصة، دكتور أسامة طه مدير المدرسة.

استهلت "عليوة" الحديث بتعريف الطلاب بالخدمات التي تقدمها قصور الثقافة مجانا للجمهور، ودورها في نشر الوعي الفكري والثقافي لدى النشء، متمنية لهم مستقبلا باهرا، من جانبها تناولت دكتورة زينة عبد التواب دور التعليم في تعديل السلوك ، وتحقيق التنمية الذاتية التي تعود بالنفع على المجتمع ، وذلك من خلال حوار تفاعلي مع الطلاب.

ثم قدّم دكتور محمد البدري رؤية جوهرية حول مفهوم المواطنة ومقوماتها ، لتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن ، كما قام بتوضيح أهمية موقع مصر الجغرافي ، مشيرا ، إلى ضرورة تنمية المجتمع ، والحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية للبلاد، من أجل غد أفضل، وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا.

أقيمت ورشة أشغال يدوية لعمل مفارش من الخيوط الملونة ، تدريب مشرفتي نادي المرأة حنان محمد ، وزينب كامل ، ووسط تفاعل كبير من الجمهور، واختتم اليوم بفقرة إلقاء شعر في حب الوطن ، وعرض مسرح عرائس بعنوان "أنا.. أنت.. مفيش فرق بينا" أداء صوتي وتحريك محمد سمير، ياسر فؤاد، هبه موسى، ليلى قطب، مينا ميمي ، محمود ياسين، وإخراج محمد حسن، برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، يأتي بالتعاون مع الإدارة التعليمية ، ووحدة تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة ، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى محافظة المنيا.