علم العروض وموسيقي الشعر بنادي أدب أسيوط الجديدة

نظمت فرع ثقافة أسيوط الملتقى الأدبي في مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة. ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

وقد قامت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال بتنظيم هذا الملتقى. يأتي هذا الحدث ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب بثقافة أسيوط الجديدة برئاسة الشاعر سيد سليم.

وقد حضر الملتقى الدكتور كمال خليفة، الذي كان وكيلاً لكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف في أسيوط سابقًا. وقامت الشاعرة حفيظة العطيفي بإدارة اللقاء وتوجيه الجمهور فيما يتعلق بالشؤون الأدبية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية الجديدة من مبدعي نادى أدب أسيوط الجديدة.

تم تنظيم الملتقى الأدبي بهدف تعزيز التواصل الثقافي والأدبي بين الكتاب والقراء، وتشجيع الكتابة الإبداعية والتعبير الأدبي بمختلف أشكاله. شهد الملتقى حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل الشباب والمثقفين في المنطقة، حيث تبادل الحاضرون الأفكار والتجارب الأدبية.

وتعد فكرة الملتقى الأدبي بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة فرصةً مثاليةً للكتاب والقراء للقاء بعضهم البعض وتبادل الخبرات والأفكار الأدبية، وتشجيع الشباب على القراءة والكتابة. وعلى الرغم من تواجه الكتّاب تحديات مختلفة في وقتنا الحاضر، إلا أن الملتقى الأدبي يعزز أهمية الكتابة ويدعم المبدعين في المجال الأدبي.

وفي نهاية الملتقى الأدبي، تم توزيع شهادات تقدير للمشاركين المتميزين في الفعالية، وذلك لتكريم جهودهم الأدبية وتشجيعهم على الاستمرار في تطوير قدراتهم الكتابية.

يعد الملتقى الأدبي بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة انجازًا مهمًا ومحطة ناجحة في تعزيز الثقافة والأدب في المنطقة، ويشكل مكانًا مهمًا لتبادل الخبرات وبناء شبكات جديدة بين الكتاب والقراء. سيستمر الفرع في تنظيم الفعاليات الثقافية الأخرى بهدف تحفيز الإبداع الأدبي وتعزيز دور الثقافة في المجتمع.