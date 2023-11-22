التراث الشعبي في عرض فني لفرقة القوصية للآلات الشعبية بأسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

قدم بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر عرض فني لفرقة القوصية للآلات الشعبية بمقر بيت ثقافة القوصية قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية والتي نالت إعجاب الجمهور

وقد تضمن العرض عروضًا فنية متنوعة تشمل أداء فرقة القوصية لعدد من الآلات الشعبية المحلية مثل الربابة والدف والناي وغيرها. وقد تميز أداء الفرقة بالرقي والإتقان في تقديم المقطوعات الموسيقية المختلفة.

وقد لاقى العرض استحسان وإعجاب الحضور الذين تفاعلوا مع الأغاني التراثية بحماس واندفاع. فقد تفاعل الجمهور مع الإيقاعات الشعبية وترديدها بصوت واحد، مما خلق أجواء مفعمة بالحماس والبهجة.

كان للعرض الفني لفرقة القوصية للآلات الشعبية أثر كبير في إبراز التراث الشعبي والثقافة المحلية وإعطاء الفرصة للجمهور للاستمتاع بتجربة فنية فريدة. وتعتبر هذه العروض الفنية الثقافية مناسبة مهمة للمحافظة على التراث الشعبي وتعزيز الانتماء الثقافي لدى الجمهور.

تشكل فرقة القوصية للآلات الشعبية جسرًا بين الماضي والحاضر، حيث تعبّر عن تراث شعبي غني وقيم ثقافية قديمة. إن المحافظة على هذا التراث وإبرازه من خلال الحفلات الفنية يساهم في استمرارية تلك القيم ونقلها إلى الأجيال القادمة.

يجب أن نشجع وندعم هذه الفرق الفنية المحلية لكي تستمر في إحياء وترويج التراث الشعبي والثقافة المحلية. فمن خلال دعم العروض الفنية المتنوعة، نضمن الحفاظ على تلك الهوية الثقافية وتعزيز الروح الوطنية لدى الناس.

بالتالي، يعد العرض الفني لفرقة القوصية للآلات الشعبية في بيت ثقافة القوصية من الأحداث الثقافية المهمة التي تساهم في الحفاظ على التراث الشعبي وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور. إنها فرصة رائعة للاستمتاع بالفن التراثي والتعرف على الثقافة المحلية في منطقة وسط الصعيد، ويجب علينا أن نستغل تلك الفرص للاحتفال بتراثنا الغني والمتنوع.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات