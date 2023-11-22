أطفال روضة رفاعة الطهطاوى في ضيافة قصر ثقافة ديروط

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

إذْ استقبل قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد أبوالعيون أطفال روضة رفاعة الطهطاوى بديروط

بدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل، وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة، إذْ تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات وعرض أفلام سينما الأطفال، حيث استمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح القصر.

ثم توجه الأطفال إلى قاعة العروض المسرحية المخصصة للأطفال، حيث قدمت فرقة مسرحية محلية عرضًا مبتكرًا وتفاعليًا استهدف تنمية المهارات الابتكارية والتعبيرية للأطفال، أبهرت العروض الفنية الصغار وشدت انتباههم وشاركوا بحماس في النشاطات المقدمة.

تم تنظيم فقرة تفاعلية أخرى في الحديقة المحيطة بالقصر، حيث قدمت فرقة موسيقية عرضًا حيًا بأغاني وألعاب موسيقية لإشراك الأطفال في تجارب موسيقية ممتعة، تفاعل الأطفال بحماس وسرعان ما أظهروا استعدادًا للانضمام للمجموعة في غناء الأغاني والرقص على الإيقاع.

كما تم تنظيم جلسات فنية تربوية، إذْ قدم فنانون محليون وحرفيون استعراضات وعروضًا للأطفال لإظهار فنونهم ومواهبهم الإبداعية، تمكن الأطفال من المشاركة في جلسات عمل تطبيقية لتجربة الفنون التشكيلية والحرفية.

تعتبر هذه الفعاليات جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الثقافة والفنون وتوفير فرص التعلم والترفيه للأطفال، تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي الثقافي وتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال منذ سن مبكرة.

تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف وزارة الثقافة على تنظيم الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية في جميع أنحاء مصر، ويأتي تركيز هذه الفعاليات على الأطفال من أجل تشجيع حب القراءة والثقافة والفن في نفوس الأجيال الصاعدة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات