مكتبة الصبحة بالقوصية تناقش كتاب الطفل والإبداع

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالصبحة بالقوصية برئاسة ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "الطفل والإبداع" بمقر المكتبة، وذلك فى إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.



حاضرها الدكتور أحمد محمد علي بكر والذي ناقش أهمية الوعي الثقافي والتنوير للطفل في ظل المتغيرات التكنولوجية الحديثة وأهمية انطلاق العنان للاستماع إلى مواهب الأطفال الأدبية والفنية ومن ثم دور المرأة في تشكيل وجدان الفرد بجانب دور الدولة فى دعم الطفل وتشجيع الشباب في تنمية مهاراتهم.

كانت الندوة فرصة مهمَّة لتسليط الضوء على أهمية تعزيز القدرات والمواهب الإبداعية للأطفال، وذلك من خلال توفير بيئة تربوية وثقافية تشجعهم على التعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم الفنية.

وقد أكد الدكتور أحمد محمد علي بكر أن الوعي الثقافي والتنوير يلعبان دورًا حاسمًا في بناء شخصية الطفل وتكوين وجدانه وقدرته على التعبير عن ذاته، إن أنماط الحياة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة قد غيَّرت الطريقة التي يتعلم بها الأطفال وتتفاعل مع العالم من حولهم، لذلك، فإن تعزيز الوعي الثقافي والتربوي يعد أمرًا ضروريًا لدعم تنمية الطفل بشكل شامل.

جدير بالذكر أن الندوة تناولت أيضًا دور المرأة في تشكيل وجدان الفرد والمجتمع، إذْ تعتبر المرأة محورًا أساسيًا في بناء الأسرة وتربية الأطفال، ولذلك، يجب توفير الفرص المناسبة للنساء للتعبير عن مواهبهن وتطوير مهاراتهن الإبداعية، وهذا يسهم في بناء مجتمع مثقف ومتقدم.

في الختام، تعكس هذه الندوة الهمة الثقافية والتربوية التي توليها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى في تنمية المجتمع وتشجيع الإبداع لدى الأطفال، إن توفير الفرص والموارد اللازمة لتعزيز الوعي الثقافي والتربوي للأطفال هو الطريق نحو مستقبل أفضل لهم وللمجتمع بأسره.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات