الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابطة المرأة العربية تعقد المؤتمر الختامي لمشروع " تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الإنسانية "

رابطة المرأة العربية
رابطة المرأة العربية

تعقد رابطة المرأة العربية يوم السبت المقبل فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع " تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الإنسانية "، وذلك تزامناً مع الحملة الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والتي تعقد فاعليتها كل عام بدءا من 15 نوفمبر إلى 10 ديسمبر
 

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تفتتح المؤتمر الدكتورة الوزيرة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة مايا مرسي  رئيسة المجلس القومي للمراة والمهندسة فاطمة بدران رئيس مجلس ادارة الرابطة 

 

يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامه وأعضاء مجلس النواب و أيضا الجمعيات الشريكه بالمشروع وبعض المؤسسات المانحة للعمل الأهلي.

 

يتضمن المؤتمر عدداً من المحاور منها ، ومشكلة الزواج المبكر، وحقوق النساء في سوق العمل، ومعوقات وصول النساء لخدمات الحماية الاجتماعية.

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