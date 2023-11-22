اليونسيف ومياه أسيوط تنظمان مبادرة "صحتنا في بيئتنا" في 150 مدرسة ابتدائية

بدأ تنفيذ فعاليات مبادرة صحتنا في بيئتنا في إطار التعاون المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة “اليونيسيف” ممثلة في ريمون شكري المسؤول الميداني للمنظمة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط . وذلك بهدف توعية السكان بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن لوسائل الصرف الصحي والعناية بالنظافة الشخصية والعامة، وزيادة الوعي بالسلوكيات الصحية والتغذية والتغير المناخي.

وأكد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن المبادرة تأتي كمساهمة من الشركة في تحقيق أنشطة دورها الاجتماعي تجاه انطلاقات المجتمع الريفي للمشاركة في النشاط الثقافي وعي. التفكير في المياه من خلال تثقيف أطفال المدارس في 150 مدرسة ابتدائية مخصصة لمراكز “أسيوط وأبنوب وساحل سليم”. ومن خلال اعتبار هؤلاء الشباب سفراء، سيكونون قادرين على نقل ما تعلموه إلى أسرهم وأحبائهم. بعض.

تشمل أنشطة المبادرة حملات توعوية وتثقيفية في المدارس والمجتمعات المحلية. سيتم تصميم برامج تعليمية لتنشيط الاهتمام بالنظافة الشخصية وفوائد المحافظة على المياه وكذلك استخدام الصرف الصحي بطرق آمنة.

سيتعاون فريق اليونيسف مع المديرية المحلية للتربية والتعليم بأسيوط لتنظيم وتنفيذ ورش عمل وندوات حول السلوكيات الصحية المتعلقة بالتغذية وتغيرات المناخ. من المقرر أن يقوم خبراء الصحة بتقديم محاضرات توعوية ومناقشات جماعية للتعريف بأهمية الغذاء الصحي وأثره على الصحة العامة والبيئة.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز سلوكيات صحية لدى الأطفال والعائلات وتوفير بيئة صحية ونظيفة للنمو والتطور. من المتوقع أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية على المجتمع المحلي من خلال تحسين صحة الأطفال وتوعيتهم بأهمية الإجراءات الصحية الوقائية.

وأشار ريمون شكري عن أهمية هذه المبادرة، أجاب قائلاً: "تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأطفال والأسر بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات صحية في حياتهم اليومية. من خلال توعيتهم بالصحة وتعزيز العادات الصحية، سنساهم في بناء مجتمع قوي وصحي في بيئتنا المحلية".

يعكس تنفيذ مبادرة "صحتنا في بيئتنا" التزام المنظمة والشركة بتحسين الحياة الصحية للأطفال والأسر في جميع أنحاء المجتمعات. من المتوقع أن تشهد الأطفال والعوائل في أسيوط تحسينًا كبيرًا في الصحة والنظافة الشخصية والاستدامة البيئية بفضل تلك المبادرة، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم ومستقبلهم.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات