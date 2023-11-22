مَروكية حارة يحصل على عرضه العالمي الأول في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

يشهد الفيلم المغربي مَروكية حارة للمخرج هشام العسري عرضه العالمي الأول وذلك ضمن فعاليات النسخة العشرين من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش (24 نوفمبر- 2 ديسمبر)، إذ يشارك في قسم بانوراما السينما المغربية، ويُعرض يوم الجمعة 1 ديسمبر الساعة 9 مساءً في قاعة السفراء في قصر المؤتمرات بحضور المخرج هشام العسري والممثلين فدوى طالب وصالح بن صالح ومالك أخميس وكرم المراني حيث يلي العرض مناقشة مع الجمهور.

قصة فيلم مروكية حارة

تدور الأحداث حول كاثي عشية عيد ميلادها الثلاثين، إذ تستنج أمر يدهشها، وهو أن الحياة كانت قاسية عليها، وبالتحديد ما يتعلق بوالديها ورئيستها في العمل وخطيبها، ومجتمعها بصفة عامة. عند لحظة الإدراك تلك، يبدأ أسوأ في حياتها. مَروكية حارة من تأليف وإخراج وإنتاج هشام العسري، وبطولة فدوى طالب وصالح بن صالح ومالك أخميس وكرم المراني، وتصوير أمين تاسوكا، ومونتاج كريم محمد لحريشي، وكان مشروع الفيلم قد حصل على منحة تكميل من أيام قرطاج السينمائية، ومنحة من مهرجان مالمو للسينما العربية كجزء من ورشة أقيمت في مهرجان الجونة السينمائي.

هشام العسري فنان متعدد المواهب يقيم في الدار البيضاء، يعمل مخرج ومنتج وكاتب سيناريو وكاتب روائي ومؤلف قصص مصورة. ومؤخرًا اقتحم عالم الموسيقى إذ أصبح عضو في فرقة تحمل اسم تشيك تيوكس. انغمس العسري في مختلف أشكال الفن منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، حيث بدأ حياته المهنية بكتابة النصوص والمسرحيات. تضم مسيرته الأعمال التالية مرتبة زمنيًا: حلم! زمزم، غير المرئيين الذي أخرجه، أين السبت خلال ست سنوات، نجح العسري في إرسال ستة أفلام إلى العديد من المهرجانات السينمائية المرموقة، بما في ذلك "النهاية"، و"إنهم الكلاب"، و"البحر في الخلف"، و"تجويع كلبك"، و"Headbang Lullaby"، و"الجاهلية". في السنوات الأخيرة، كتب وأخرج وأنتج 3 أفلام قصيرة، وهي الحب في حلب وأرض الخراب والنظرة الذكورية، وفي 2021 صدرت روايته الرابعة بعنوان تأثير الشيطان.