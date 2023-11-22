مسئول عسكري بالناتو يشيد بدور ألمانيا في تعزيز دفاعات الحلف

أكد ناتو (ناتو) الأدميرال روب باور من جديد على تقدير الحلف لمساهمات ألمانيا طويلة الأمد في الناتو وأهمية دورها في إحلال السلام في المنطقة الأوروبية الأطلسية.



وحسبما أشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو ، جاءت تأكيدات الأدميرال باور خلال زيارته إلى ألمانيا التي استغرقت يومين بناءً على دعوة من رئيس أركان الدفاع الجنرال كارستن بروير ، حيث التقى خلال الزيارة بكبار المسئولين السياسيين والعسكريين، وألقى ملاحظات رئيسية في كلية القيادة والأركان التابعة للجيش الألماني.



وعقب لقائه بالوزير الاتحادي للشئون الخاصة ومدير المستشارية الاتحادية الألمانية الدكتور فولفجانج شميدت، ووزير الدولة بوزارة الدفاع الفيدرالية بينيديكت زيمر، أشاد الأدميرال باور بالقيادة الألمانية وبالتزام ألمانيا الذي لا يقبل الشك تجاه التحالف منذ عام 1955، وجهود برلين الحالية في تحويل الجيش الألماني.



وشكر الأدميرال باور ، الليفتنانت جنرال بروير على دور ألمانيا في تعزيز دفاعات الناتو .. مشددا على أهميتها بالنسبة للحلف في هذه اللحظة الحاسمة للأمن في أوروبا وخارجها.