مسلسل زينهم الحلقة الثالثة.. اختفاء الجثة والتحقيق مع زينهم وإيقافه عن العمل

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل زينهم لأحمد داود باقتحام زينهم منزل القتيلة مع جميلة والتي تجسدها سلمى أبو ضيف، ليحصلا على دليل جديد في القضية، ولكن يتعرض لهما أشخاص مجهولين ويستطيعان الهرب، ثم يفاجأ زينهم عند وصوله للمشرحة بدكتور جيمي "كريم قاسم"، يحذره من أفعال العاملين في المشرحة، ولكن تنتهي الأحداث باختفاء جثة المجني عليها، مما يتسبب في وقف زينهم عن العمل في الطب الشرعي نتيجة الاهمال، لحين إنتهاء التحقيق.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، إنجي أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا"، للدكتور محمد جاب الله، طبيب شرعي يسرد تجاربه الحقيقية في هذا المجال، وقد عمل محمد سليمان عبدالمالك على كتابة سيناريوهات المسلسل، فيما تدور أحداثه في إطار تشويقي يستعرض تحقيقات الطبيب الشرعي في القضايا المعقدة.