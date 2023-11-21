أستاذ أمراض دواجن: مصر لديها فرصة لتصدير الدواجن لهذا السبب

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن إنفلونزا الطيور أثرت سلبًا على صناعة الدواجن، ولكن خلال عام واحد فقط استطاعت الصناعة أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والتدفئة خلال الفترة الأخيرة.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن البرازيل تعاني الآن من إنفلونزا الطوير بصورة كبيرة، وهذا أدى لعدم قدرة البرازيل على تصدير الدواجن، مضيفًا أن مصر لديها فرصة كبيرة في إقامة صناعة الدواجن من أجل التصدير بصورة كبيرة للغاية، نظرًا لما تمتلكه الدولة المصرية من خبرات في صناعة الدواجن.

وأشار إلى أن تصدير الدواجن من شأنه أن يزيد من فرص العمل، ويعود على الدولة بالمزيد من العملة الصعبة، خلاف أن صناعة الدواجن تعتبر سعرها رخيص بالنسبة للحوم الحمراء، ولا غنى عن هذه الصناعة على الإطلاق.