عميد الطب البيطري الأسبق: مزارع الدواجن مكروه وغير مرغوبة في الغرب

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن الدواجن عبارة عن كائن ضعيف، ولا تتحمل انخفاض درجة الحرارة بصورة مرتفعة، مشيرًا إلى أن تدفئة الدواجن أصبحت مكلفة جدًا في تربية الدواجن، ولذلك المربي في حيرة ما بين ضبط درجة الحرارة ورفع التكلفة، أو خفض الحرارة، وعدم الحفاظ على حياة الدواجن.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن مصر لديها فرصة كبيرة في صناعة الدواجن، خاصة وأن المزارع في الدواجن في أوروبا وأمريكا مكروهة وغير مرغوبة، ولذلك تلجأ هذه الدولة إلى الاستيراد بدلا من التربية في الداخل، والهدف من ذلك هو الحفاظ على البلاد الغربية من الفيروسات وخلافه.

ولفت إلى أن البرازيل كانت تحتل المرتبة الأولى عالميًا في صناعة الدواجن، ومصر قبل دخول الإنفلونزا كانت تصدر الدواجن والبيض إلى الدول العربية والإفريقية ووصل التصدير لـ11 دولة، وهذا كان يعود على الدولة بالكثير من العملة الصعبة.