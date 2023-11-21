أزمة المدرب الأجنبي تضع إدارة لبيب أمام غضب جماهير الزمالك

يبدو أن ملف المدير الفني الأجنبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تسبب في حالة من الغضب لدي الجماهير البيضاء، بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وعدم تعاقد الإدارة مع مدرب أجنبي جديد خلال الفترة الطويلة الماضية.

وكانت فترة أوسوريو قد شهدت تراجعًا في نتائج الزمالك، حيث خسر الفريق من إنبي وزد في مباراتين متتاليتين ببطولة الدوري المصري الممتاز، بجانب حالة الانفلات التي شهدتها غرفة الملابس خلال الفترة الأخيرة من تواجد المدرب الكولومبي، بعد حادثة الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح.

نادر السيد يوجه رسالة لمجلس لبيب

في نفس السياق، وجه نادر السيد، حارس الزمالك والأهلي السابق رسالة لمجلس الإدارة، حيث قال: "لابد على مجلس الإدارة أن يكون صريحًا مع الجماهير ويبلغهم أن الأهم والأولويات في الفترة الحالية سداد ديون النادي ومستحقات اللاعبين، ورفع إيقاف القيد من أجل التعاقد مع صفقات جديدة ".

وتابع السيد تصريحاته: "لابد من أن يستكمل معتمد جمال مشواره مع الزمالك والحصول على فرصته كاملة".

وأكمل: "حاليًا ليس من مصلحة الزمالك التعاقد مع مدرب أجنبي فى الوقت الحالى، ويجب الصبر على معتمد جمال والتفكير مع مدرب جديد من بداية الموسم القادم".

المدرب الأجنبي صداع في رأس مجلس لبيب.. والجماهير غاضبة

مجلس إدارة الزمالك

في السياق ذاته، يتسبب ملف المدرب الأجنبي في صداعًا بالنسبة لمجلس إدارة نادي الزمالك والأعضاء، بعدما فشلوا في التعاقد مع مدير فني خلال الفترة الحالية، مما جعل المتحدث الرسمي للقلعة البيضاء يؤكد في تصريحات تلفزيونية سابقة أن المجلس قرر استمرار معتمد جمال في منصب المدرب الفني، ولا نية لمجس الإدارة في التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وتسود حالة من الغضب لدي الجماهير البيضاء، بعد الوعود التي قدمها مجلس حسين لبيب قبل تولي رئاسة النادي وبعدما أصبح رئيسًا، لكن الجماهير ترى أن هذه الوعود لا تتحقق على أرض الواقع خلال الفترة الحالية.

وأصبح مجلس الإدارة مطالبًا بضرورة التعاقد مع مديرًا فنيًا أجنبيًا خلال الفترة المقبلة، وذلك لتهدئة الرأي العام الزملكاوي خلال الفترة الحالية، حيث يرى الجمهور أن معتمد جمال لن يكون قادرًا على قيادة الفريق خلال المواجهات المقبلة، حيث تتطلب المرحلة القادمة مديرًا فنيًا مخضرمًا، وذلك لتحقيق أحلام الجماهير البيضاء.

الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة أكد أن النادي يعاني من ديون كثيرة، مما جعل هناك صعوبة في التعاقد مع مديرًا فنيًا سوبر خلال الفترة الحالية، حيث سيتطلب الكثير من العملة الصعبة.