محافظ جنوب سيناء يرحب برئيس مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، عصر اليوم ، سيباستيان بازين، رئيس مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، وذلك بحضور جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لأكور لايف ستايل، وناصر عبد اللطيف وهشام على ونادر على من كبارالمستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ

ورحب محافظ جنوب سيناء بزيارة رئيس المجموعة إلى مدينة شرم الشيخ ، مُعبراً عن سعادتة بزيادة الاستثمارات

الفندقية لهذه السلسلة في نشاطها بمصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة في ظل السمعة العالمية المميزة لها،

مؤكدا على توافر كافة التسهيلات في ظل توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن ،

و اعرب رئيس مجموعة أكور العالمية عن امتنانة بحفاوة الاستقبال مؤكدا على سعادتة بزيارة مدينة شرم الشيخ التي تمتلك مقومات عديدة ومتنوعة لجذب الحركة السياحية،

وأضاف إلى مواصلة سلسلة أكور تواجدها بالدول التي تعمل بها، والتي تصل إلى 110 دول، بما يجعلها من أكبر سلاسل الفنادق في العالم، حيث تمتلك ما يزيد على 5 آلاف فندق، وتتواجد فنادق السلسلة في مصر منذ ما يزيد على 40 عاماً.

.

وأشار المستثمر السياحي، ناصر عبد اللطيف الى اننا نسعى لتوسيع نطاق أعمالنا مع مجموعة أكور، ووقعنا معها الكثير من مذكرات التفاهم التي تتضمن مشروعات جديدة في مختلف المناطق المصرية مثل العلمين وسانت كاترين والأقصر وأسوان، كما أكد أن لديه توسعات وفندقا جديدا في شرم الشيخ سيتم افتتاحه قريباً.

FB_IMG_1700583679516

FB_IMG_1700583676808

FB_IMG_1700583672652