قصيدة "أنا آسف يا فلسطين" للموهوب إياد هاني ببيت الثقافة الراشدة بالداخلة

نظمت فقرة مواهب فنية وقصيدة بعنوان "أنا آسف يا فلسطين" للموهوب إياد هاني في بيت الثقافة الراشدة بالداخلة، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمشاركة فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي

تهدف هذه الفقرة إلى دعم المواهب الشابة في مجال الفنون والأدب، وتنمية روح الإبداع لدى الشباب وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم وآرائهم من خلال الفن. وقد تم اختيار إياد هاني لأداء قصيدته المؤثرة "أنا آسف يا فلسطين" التي تعبر عن الألم والحزن على معاناة الشعب الفلسطيني.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الفقرة المميزة، حيث تستطيع القصيدة التعبير عن الشجب والاحتجاج السلمي ضد الظلم والاضطهاد، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية عادلة تستحق الاهتمام العالمي. وقد تمكن إياد هاني من نقل رسالته وتأثيرها على الجمهور بطريقة مؤثرة وشاعرية.

تعكس هذه المبادرة الثقافية التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتشجيع ودعم المواهب الشابة، وتعزيز الثقافة والفن في المجتمع المصري. ومن المؤمل أن تستمر هذه الفعاليات في قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، لتعزيز التواصل الثقافي وتشجيع المزيد من المواهب الشابة على التعبير والإبداع.