مسلسل زينهم الحلقة الثانية.. أحمد داود يقتحم مسرح الجريمة لحل اللغز

بدأت الحلقة الثانية بكشف زينهم حل لغز الجثة، حتى ظهرت جميلة والتي تجسدها سلمى أبوضيف، وهي صديقة القتيلة، والتي كشفت معلومات حول جريمة قتل صديقتها، وأرغمت زينهم للذهاب معها إلى مسرح الجريمة متسلقًا المواسير بعد أن هددته، بكشف سر عمله في الطب الشرعي أمام والدته إذا لم يذهب معها.

بينما عاش الدكتور "جيمي"، والذي يجسد شخصيته كريم قاسم، أجواء مرعبة، حيث يتفاجأ بتحرك الجثث من مكانها، وسماع صوت الجثة تنادي باسمه، مع إضافة بعض اللقطات الكوميدية حيث قام جيمي بالذهاب لحبيبته داخل غرفة عمليات الولادة ليقدم لها هدية عيد ميلادها أثناء العملية.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، إنجي أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا"، للدكتور محمد جاب الله، طبيب شرعي يسرد تجاربه الحقيقية في هذا المجال، وقد عمل محمد سليمان عبدالمالك على كتابة سيناريوهات المسلسل، فيما تدور أحداثه في إطار تشويقي يستعرض تحقيقات الطبيب الشرعي في القضايا المعقدة.