الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عامر حسين: لا وجود للمجاملات في منتخب الشباب

وائل رياض
وائل رياض

علَقَ عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم على خسارة المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا أمام نظيره التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة شمال إفريقيا التي تستضيفها نسور قرطاج في الوقت الحالي.

txt

إتحاد الكرة يعلن صرف مكافآت إستثنائية للاعبي المنتخب بعد الفوز على سيراليون

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

"الوقت لم يكن كافيًا أمام الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض شيتوس في تجهيز اللاعبين واستكشاف المزيد من العناصر لضمها إلى قائمة الفراعنة، وكان هناك رغبة منه في خوض البطولة للتعرف على اللاعبين استعدادًا للبطولات الرسمية المقبلة".

وأضاف: "لا توجد مجاملات في اختيارات اللاعبين داخل جميع المنتخبات الوطنية، أتعجب ممن يرددون هذه النغمة، لأن المدير الفني لن يجامل على حساب نفسه، وفي النهاية الملعب هو الفاصل، كما أن هذا الجيل من اللاعبين سيكون نواة للمنتخب الأول فيما بعد".

الجريدة الورقية