أعراض لا تعرفها لسرطان الكلى

أغلب أعراض سرطان الكلى لا تظهر في مراحله المبكرة، ولكنها تظهر مع تطور المرض، مثل دم في البول، وألم دائم في الظهر أو الجانب، وفقدان للوزن غير مبرر، وكذلك ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

أعراض سرطان الكلى



ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "هيلث لاين"، أوضح الأطباء أنه من المهم أن نفهم أن الأعراض المذكورة لا تشير دائما إلى سرطان الكلى، ولكن أي منها قد يكون علامة لوجود مرض في الجسم، لذلك يجب مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة.

ويبدأ سرطان الكلى كبقية أنواع السرطان بحدوث طفرات في الحمض النووي للخلايا، نتيجة التعرض لعوامل أو مواد مسرطنة أو بسبب الاستعداد الوراثي، ونتيجة لذلك تبدأ الخلايا بالانقسام والتكاثر بحيث لا يمكن التحكم فيها، ما يؤدي إلى نشوء ورم.

ولا تزال الأسباب الدقيقة لسرطان الكلي غير محددة إلى الآن، ولكن هناك عوامل يمكنها زيادة خطر الإصابة بهذا المرض، من بينها الشيخوخة، والتدخين، والوزن الزائد، والقصور الكلوي المزمن.