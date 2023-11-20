عمالقة الأدب يلتقون فى ليلة أدبية استثنائية فى رحاب بيت ثقافة منفلوط

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

أقام بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق أمسية شعرية كبرى ضمن فعاليات برنامج نادى الأدب برئاسة الشاعر محمد ابو شناب وذلك بمقر البيت

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية لمدير البيت موجهاً بأهمية دور الثقافة فى إلقاء الضوء على المواهب الأدبية الشابة من خلال إقامة العديد من المحاضرات والندوات واللقاءات الأسبوعية لنوادى الأدب ومن ثم بتبادل الخبرات والتجارب الشعرية

أدار الامسية الشاعر محمد ابو شناب وجاء ذلك بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين الدكتور يحيى القفاص رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة منفلوط السابق والأديب المسرحى شعبان المنفلوطى والقاص ايهاب الصراف وقد شارك فى الأمسية من القوصية الشاعر احمد عبد الواحد والشاعر احمد كامل والشاعر محمد صقر

جانب من الفعاليات

ومن شعراء نادى أدب ثقافة ابو تيج الشاعر محمد دسوقي قبيصى ومن شعراء نادى أدب ثقافة ديروط الشاعر احمد نادى بهلول والشاعر سيد فاروق والشاعر محمود ربيع حيث قدم الأدباء باقة من القصائد الشعرية والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية بجانب تقديم العديد من مقتطفات فن الواو

بينما شارك نخبة من أدباء وشعراء نادى أدب منفلوط وعلى رأسهم الشاعر بهاء توفيق والشاعر احمد عبد الحميد والشاعر محمد عادل والشاعر رمضان زيدان والشاعر محمود زناتى والشاعر نبيل السس والأديبة الشاعرة هناء ابو شنيف والشاعر أسامة خميس والشاعرة نجلاء مختار والشاعرة فاطمة ياسر والشاعر محمد الخضرى والشاعر وليد الشقيرى والشاعرة ياسمين البربرى والشاعر يحيى حمادة

استمتع الحضور ببعض المختارات من القصائد الشعرية الثورية مواكبة مع القضية الفلسطينية وبعض القصائد الشعرية الفصحى منها وشعر الحلمنتيشي بجانب بعض القصص القصيرة والتى نالت إعجاب الجمهور

جانب من الفعاليات