شيفشينكو: ايطاليا بلدي الثاني لكن اليوم الفائز منتخب واحد

يعشق النجم الأسطوري الاوكراني اندية شيفشينكو ايطاليا واعتبرها بلده الثاني حيث شهدت ملاعب ايطاليا أمجاد أسطورة اوكرانيا مع نادي الميلان حيث حقق مع الروسونيري انتصارات وبطولات لا تنسى ووضع بصنة حقيقية في الدوري الإيطالي بصفته احد كبار نجومه على مدار التاريخ .

لذلك فيبدو ان الصدام بين منتخبي ايطاليا و أوكرانيا مساء الاحد لتحديد الفريق المتأهل الى يورو ٢٠٢٤ يضع شيفشينكو في موقف صعب بين منتخب بلاده و منتخب الدولة التي يعشقها.

وقبل انطلاق أحداث المباراة الفاصلة بين أوكرانيا وإيطاليا على ملعب باي ارينا بمدينة ليفركوزن الألمانية حسم اندية شيفشينكو موقفه وأكد مساندته لمنتخب بلاده قلبا وقالبا وقال في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورتو الإيطالية: الفوز اليوم يعني الكثير لنا طمناهب ومن قبلنا شعب أوكرانيا الذي يقاتل في الصفوف الاولى لحماية البلاد. انها فرصتنا لنقدم هدية بسيطة لهذا الشعب انا احترم منتخب ايطاليا كثيرا وارى به العديد من الاعبين الممتازين لكن اليوم المتأهل فريق واحد وبالقطع اتمنى ان يكون منتخب أوكرانيا .

واضاف اندرية شيفشينكو : بالقطع نحتاج ان نلعب مباراة كبيرة للتغلب على المنتخب الايطالي وانا واثق كثيرا في المدير الفني اندرية ريبريف .

يذكر ان منتخب أوكرانيا لعب تحت قيادة اندرية ريبريف سبعة مباريات فاز في أربعة وتعادل مباراتين وخسر مباراة واحد كانت في سبتمبر الماضي امام منتخب ايطاليا في نفس التصفيات بهدفين لهدف .