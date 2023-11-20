اجتماع مواهب كورال الأطفال في بيت ثقافة صدفا

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تقام بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

شهد بيت ثقافة صدفا برئاسة أحمد عاطف لقاء المواهب بيت ثقافة صدفا بحضور الشاعر على هريدى حيث تم تقديم بعض المواهب الشابة المتميزة في مجال الغناء والشعر وقد تم تقييمها حيث قدمت بعض العروض الفنية من المواهب الشابة للغناء الفردي والعزف الفردي بجانب القاء العديد من القصائد الشعرية

وكان هناك تنوعًا كبيرًا في المواهب المقدمة، حيث استطاع المشاركون إبراز مهاراتهم المبدعة بشكل مذهل. قدمت بعض المواهب الشابة العروض الغنائية الرائعة، وتميزت بأصواتهم القوية والجميلة التي أدت إلى إبهار الجمهور. قدم بعضهم أيضًا عروض موسيقية رائعة، حيث قاموا بعزف مقطوعات موسيقية مميزة على آلات مختلفة، ما أضفى على الأمسية لمسة فنية ساحرة.

بجانب ذلك، قدمت بعض المواهب الشابة قصائد شعرية تأسر القلوب وتثير العواطف. قدموا قصائد تناولت مواضيع متنوعة مثل الحب، الوطن، الحياة، والأحلام. كانت هذه القصائد مغناة بأسلوب راقٍ وإلقاء متقن، ما جعل الجمهور متأثرًا بكل كلمة تمتلكها تلك المواهب الشابة.

توفر مثل هذه الفعاليات في بيت ثقافة صدفا فرصة مثالية للمواهب الشابة للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم الحقيقية. إن رؤية هؤلاء الشباب يتألقون ويبهرون الجمهور بمواهبهم الفنية هو أمر يلهم ويحفز المجتمع المحلي على دعم ومساندة هذه المواهب الشابة لتطوير مهاراتهم الفنية والمساهمة في تعزيز الثقافة والفن في المنطقة.

على الرغم من التحديات التي يواجهها المبدعون الشباب في صعودهم في مجال الفن، إلا أن بيت ثقافة صدفا يقدم منصة قوية وداعمة لتلك المواهب، وهذا ما يدعونا للتفاؤل والاستمرار في تشجيع ودعم هؤلاء الشباب. فالثقة والدعم هي ما يمكن أن تساعدهم على تحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم الفنية لتحقيق النجاح والتميز في مجالهم.

لذلك، يجب أن نشكر بيت ثقافة صدفا وأحمد عاطف للجهود الكبيرة التي بذلوها في تنظيم هذا اللقاء المميز وتوفير الفرص المناسبة للمواهب الشابة. نأمل أن يستمر هذا الدعم والتشجيع وتنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية في المستقبل لمساعدة المواهب الشابة على تحقيق طموحاتهم والتألق في عالم الفن.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات