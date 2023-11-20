نادى أدب القوصية يعقد جلسته الأسبوعية ومسعود يترأس الجلسة ويناقش أعمال الأعضاء

شهدت ثقافة القوصية ليلة إبداع أدبية جديدة ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

شهد خلالها بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر امسية شعرية ضمن فعاليات برنامج نادى أدب القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط وباشراف الشاعر اشرف رشاد حامد

ترأس اللقاء الشاعر عبد الغنى مسعود رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة القوصية السابق وبحضور الشاعر وجيه سعداوي والشاعر ابراهيم فرغل والناقد حازم شلقامي والشاعر عبد الجواد ابو جبل والقاصة ساره الشيخ والقاصة ندي حماده

والشاعر محمود ابو زيد والمواهب رودينا حماده وعبد الرحمن حازم وسعد ابو نبوت وام هاشم سيد علي ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي القوصية

حيث تبارى الأدباء بقصائدهم الشعرية والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية بجانب تقديم العديد من المداخلات الثرية للأدباء الشباب ومناقشة القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات