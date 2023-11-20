ثقافة ديروط تعقد ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "نظرية المعرفة المعاصرة"

نظم قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد ابوالعيون ندوة مكتبية لمناقشة كتاب " نظرية المعرفة المعاصرة" للمؤلف صلاح إسماعيل وذلك بمقر المكتبة، وفى إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

ناقشت خلالها الأديبة الدكتورة هند مكرم ما يتضمنه الكتاب حيث أنه يناقش رؤية معاصرة للابستمولوجيا أو نظرية المعرفة من خلال دراسة واضحة ومنهجية للقضايا الأساسية في المعرفة فيعالج معاني المعرفة وأنواعها وشروطها

واضافت أن الكتاب يقدم دراسة فلسفية لطبيعة المعرفة وأنواعها وشروطها وهي الاعتقاد والصدق والتسويغ ويناقش أبرز النظريات التي قدمها الفلاسفة المعاصرون في تحليل هذه الشروط ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بالفهم والتفسير والمعرفة العلمية

القضايا وتوضيحها. كما يناقش الكتاب أيضًا أهم المدارس الفلسفية المعاصرة التي تناولت نظرية المعرفة، مثل الإمبراطورية التفسيرية والإمبراطورية النقدية والإمبراطورية العلمية.

تطرقت الدكتورة هند مكرم أيضًا إلى المناهج المستخدمة في دراسة العلوم والتي تؤثر في عملية تكوين المعرفة، مثل المنهج الإنديوكتيفي والمنهج الديداكتيكي، بالإضافة إلى النظر في دور اللغة والثقافة في بناء المعرفة.

وختمت الندوة بنقاش مفتوح مع الحضور حول مدى تطبيق النظريات المعاصرة للمعرفة في المجتمع، وكيفية تأثيرها على المعرفة الشخصية والاجتماعية.

يأتي تنظيم هذه الندوة ضمن جهود قصر ثقافة ديروط في تعزيز ونشر المعرفة والثقافة بين أفراد المجتمع. وقد شهدت الندوة حضورًا كبيرًا من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالمعرفة، الذين استفادوا من المناقشات الغنية وتبادل الآراء حول هذا الموضوع الهام.

من المتوقع أن تستمر مبادرات قصر ثقافة ديروط في تنظيم الندوات المكتبية والمحاضرات الثقافية لتعزيز المعرفة وتوسيع أفق القراءة والتفكير لدى الجمهور.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات