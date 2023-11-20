ثفافة البداري تناقش أخطار المخدرات والدوافع المؤدية إلي إدمانها

فى إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز من خلال إقامة العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظم قصر ثقافة البداري برئاسة محمد أبو رحمه محاضرة تثقيفية بعنوان " المخدرات وأخطارها " ضمن فعاليات البرنامج المزمع تنفيذه لشهر نوفمبر الجارى وذلك بمقر القصر

حاضرها الدكتور ممتاز عبدالكريم مدبولي المحاضر المركزي بالثقافة تحدث خلالها حول المخدرات وأنواعها ما بين طبيعي وكيميائي مركب وخطورتها علي الفرد والمجتمع حيث أنها تؤدي الي تدمير المجتمع وانتشار الفساد فيه والأعمال اللا أخلاقية حيث أن المخدرات وادمانها تؤثر علي عقل المتعاطي وتشعره بالسعادة اللحظية فيما تؤدي حسب نوعها الي تدمير خلايا المخ علي مدد مختلفة

وعن اسباب ادمان المخدرات تحدث مدبولي قائلاً إن من أهم أسباب ودوافع الإتجاه نحو المخدرات هو معلومات مغلوطة لدي المتعاطي بأنه سوف يصبح سعيدا في حياته عند التعاطي أيضاً صحبة أصدقاء السوء والتجريب لبعض الانواع كما ذكر أنه من أهم الأسباب لاتجاه الأفراد نحو إدمان المخدرات التفكك الاسري وعدم الإستقرار أعقب ذلك تقديم مجموعة من الأفلام للحضور منها " كيرة والجن " و" الفأر الطباخ " مما نال إعجاب الجمهور

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات