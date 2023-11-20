طلاب مدرسة أبو جبل في ضيافة قصر ثقافة ديروط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

استقبلت مكتبة الطفل والشباب بديروط برئاسة محمد أبو العيون طلاب مدرسة أبو جبل بديروط في زيارة ممتعة وتعليمية. بدأت الزيارة بجولة في مكتبة الطفل حيث تعرف الطلاب على مجموعة كبيرة من القصص والكتب المخصصة لهم. تم عقد ورشة حكاية ممتعة لتحفيز حب القراءة وتعزيز مهارات الاستماع والتعبير عن الأفكار.

بعد ذلك، قام الطلاب بزيارة قاعة الهوايات والأنشطة، حيث استمتعوا بتجربة الألعاب الترفيهية المسلية. تم تقديم لعب تجميع الأشكال والمكعبات لتنمية مهارات التفكير والتركيز. ولإضفاء جو من المرح والسعادة، تم تقديم عروض سينما خاصة بالأطفال لمشاهدة أفلامهم المفضلة.

وكجزء من الزيارة، تم تنظيم عروض متنوعة للمواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح القصر. استمتع الطلاب بمشاهدة العروض المبدعة واستلهموا أفكارًا جديدة وإلهامًا لمواهبهم الشخصية. تم تشجيعهم على التعبير عن أنفسهم بحرية واستكشاف مواهبهم الفنية.

تهدف مكتبة الطفل والشباب في بديروط إلى توفير بيئة تعليمية وترفيهية للأطفال والشباب. تعزز الزيارات المدرسية مثل هذه التجارب الفريدة معرفة الأطفال وتأثيرها الإيجابي على تطويرهم الشخصي والتعلم. من المهم تشجيع حب القراءة وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لديهم من خلال مثل هذه الأنشطة.

تعد زيارة طلاب مدرسة أبو جبل بديروط لمكتبة الطفل والشباب تجربة ثرية ومفيدة، حيث استمتعوا بالقراءة واللعب ومشاهدة العروض الفنية. تم تعزيز التواصل والتفاعل بين الطلاب وزملائهم في جو من المرح والتعلم. إن مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء جيل قارئ ومثقف وموهوب.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات