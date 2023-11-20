"الرسم بالقلم الرصاص".. المركز الثقافي للطفل بمنفلوط ينظم ورشة فنون للأطفال

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى العديد من الفعاليات الثقافية والفنية

بمشاركة عدد كبير من الأطفال في المنطقة، نظم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط ورشة فنية ممتعة بعنوان "الرسم بالقلم الرصاص". تولى رئاسة المركز أبو الحسن محمد الإشراف على الورشة، التي قدمتها الفنانة فاطمة الزهراء عبدالحميد.

استهلت فاطمة الزهراء الورشة بتقديم شرح مفصّل حول المبادئ الأساسية للرسم البسيط، بما في ذلك التناسب والتوازن والضوء والظل. كما قامت بشرح تقنيات مختلفة في استخدام القلم الرصاص لإعطاء تفاصيل وعمق للصورة التي ترغب الأطفال في رسمها.

اثناء الورشة، تمكنت فاطمة الزهراء من اكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم بين الأطفال المشاركين. لقد أحب الأطفال المشاركة في التجارب المختلفة وتعلموا أساليب جديدة للتعبير عن أنفسهم من خلال الرسم. رحّبت فاطمة الزهراء بتلك المواهب المتميزة وقدّمت لهم بعض النصائح والإرشادات للارتقاء بمهاراتهم الفنية.

تأتي هذه الورشة الممتعة في إطار جهود المركز الثقافي لتنمية مهارات واهتمامات الأطفال، إذ يسعى المركز لتنظيم فعاليات فنية وثقافية تساعد الأطفال على استكشاف قدراتهم الفنية والتعبير عن أنفسهم بحرية. كما يسعى المركز لتشجيع المواهب المبدعة في المنطقة وتوفير الدعم المناسب لهم لتطوير مهاراتهم في مجال الفن.

بالنظر إلى إقبال وتفاعل الأطفال المشاركين في الورشة، يعتبر هذا النشاط الفني الناجح والمثمر. يتمنى المركز الثقافي للطفل بمنفلوط استمرار التعاون في المستقبل مع فاطمة الزهراء وتنظيم المزيد من الورش الفنية لصالح الأطفال المبدعين في المنطقة.

جانب من الورشة

جانب من الورشة

جانب من الورشة