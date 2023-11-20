بيت ثقافة أبنوب ينظم قافلة ثقافية بقرية نزلة الحاوي

نظم بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبد الرؤوف يوم ثقافي وفني بالتعاون مع إدارة أبنوب التعليمية برئاسة الدكتور أحمد حسانين و ذلك بمدرسة نزلة الحاوي برئاسة خلف يحيى ومشرف النشاط محمد صلاح حجي، وفى إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

وبدأت القافلة بالسلام الوطني ثم محاضرة ثقافية بعنوان " الزيادة السكانية " والتي تحدث فيها أحمد عبد الباري ابراهيم رئيس قسم بالتعليم الابتدائي عن تعريف المشكلة السكانية والعوامل التي أدت الى تفاقمها والنتائج التي تسببت فيها الزيادة السكانية منها انتشار العشوائيات وارتفاع معدلات الفقر ثم تحدث عن جهود الدولة المصرية للتغلب على تلك المشكلة

أعقب ذلك تقديم العديد من المواهب الشابة وفقرات اكتشاف للمواهب حيث استمع الشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزى بأسيوط الى المواهب المتنوعة فقدم عدد من الطلاب والطالبات مواهب في إلقاء الشعر والغناء والانشاد ثم قدم لهم بعض النصائح لتنمية مواهبهم والقى بعض القصائد في حب مصر

وعلى التوازي أقيمت ورشة فنية قدم فيها الفنان صابر فتحي اساسيات تعلم الرسم من الاشكال الهندسية ثم قام الطلاب بتطبيق ذلك خلال الورشة لتخرج تلك الرسومات بطريقة مميزة

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات