أطفال روضة الشهيد في ضيافة قصر ثقافة ديروط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

استقبلت مكتبة الطفل والشباب بديروط برئاسة محمد ابوالعيون أطفال روضة الشهيد بديروط بحماس وتفاعلاً كبيرين. بدأت الزيارة بجولة تفقدية للأطفال في أقسام المكتبة، حيث تعرفوا على مجموعة كبيرة من الكتب الممتعة والتعليمية الموجودة، مما أثار فضولهم لاكتشاف المزيد من عوالم المعرفة.

ثم تم تنظيم ورشة حكى للأطفال، حيث تمت قراءة بعض القصص القصيرة المليئة بالمغامرات والشخصيات الرائعة. استمتع الأطفال بالاستماع إلى القصص وتبادلوا تعليقاتهم وأفكارهم بشكل نشط. تم خلال الورشة مناقشة الأهداف الموجودة في القصص وتشجيع الأطفال على استخلاص العِبَر والقيم التي تحملها، مما ساهم في تنمية قدراتهم التحليلية والتفكير النقدي.

ثم توجه الأطفال إلى قاعة الهوايات والأنشطة، حيث انغمسوا في عالم من المرح والتسلية. تم تقديم مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية، بما في ذلك ألعاب تجميع الأشكال والمكعبات التي ساعدت في تنمية مهاراتهم التنظيمية والإبداعية. كما تم تسليط الضوء على بعض المواهب الأدبية الشابة من قبل الأطفال الذين أبدعوا في كتابة القصائد والقصص القصيرة. تم تقديم هذه المواهب على مسرح القصر بحضور الأطفال وأولياء أمورهم، مما أثار إعجاب الحضور وشجع الأطفال على التعبير عن أنفسهم واكتشاف مواهبهم الكُتابِيّة والفنّية.

اختُتِمت فعاليات الزيارة بعرض استكشافي مسرحي بعنوان "يوم الشهيد"، حيث تم جسّد بعض بطولات الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن. استَطاع الأطفال استيعاب رسالة العرض وتمثيلها بمهارة، وشعروا بالفخر والتقدير لدور الشهداء في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

تلك الزيارة الممتعة والتفاعلية لمكتبة الطفل والشباب في بديروط أسهمت في توسيع آفاق المعرفة وتنمية القدرات الذهنية والابداعية لدى الأطفال. كما ساعدت في تعزيز روح الفضول وحب القراءة والتعلم. تُعَدّ مثل هذه الفعاليات من الجهود المهمة التي تُبذَل من أجل تلقين الأطفال القيّم التربوية والثقافية وتطور قدراتهم المختلفة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات