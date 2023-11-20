ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

شهد قصر ثقافة جمال عبدالناصر في بني مر حدثًا مميزًا، حيث استقبل العديد من الأطفال بقيادة أحمد حمزة، وجرت ورشة عمل فنية ممتعة لهم تحت إشراف الفنانة ولاء فرحات. تهدف هذه الورشة إلى تنمية مواهب الأطفال وتشجيعهم على التعبير الإبداعي من خلال الفن.

بدأت الفنانة ولاء فرحات بتقديم الموضوع الأساسي للورشة وشرح تقنيات وأساليب الرسم المختلفة. تلقى الأطفال تعليمات مفصلة حول كيفية استخدام الأدوات الفنية والألوان، مع توجيههم بأفضل الطرق لإبراز مهاراتهم الإبداعية. تم تخصيص أقسام صغيرة للأطفال في القصر ليتمتعوا بالمساحة والخصوصية اللازمة للتعبير الفني.

لم تكن الورشة مجرد فرصة لتعلم المشاركين أساسيات الرسم فحسب، بل كانت كذلك مناسبة للتعبير عن شغفهم وتفاعلاتهم الفنية الشخصية. شهدت الورشة تنفيذ العديد من اللوحات الفنية المذهلة بأيدي الأطفال الصغار.

قدمت الفنانة ولاء فرحات الدعم والتوجيه اللازم للأطفال طوال الورشة، مما أثرى تجربتهم الفنية وساهم في إبراز قدراتهم. وتفاعلت الفنانة مع الأطفال وشجعتهم على الاستمرار في التعبير الإبداعي واكتشاف مواهبهم الفنية.

تعكس هذه الورشة التزام قصر ثقافة جمال عبدالناصر بتعزيز الفن والثقافة لدى الأطفال. إنه لمن المهم أن يحصل الأطفال على فرص للتعبير عن أنفسهم بحرية واكتشاف مهاراتهم الفنية، وقد تمكنوا من ذلك تحت إشراف فنانة مبدعة وداعمة.

بعد الانتهاء من الورشة الفنية، تم عرض لوحات الأطفال في قاعة العرض في قصر ثقافة جمال عبدالناصر. وقد لاقت اللوحات استحسان الجمهور وتفاعل إيجابي من الزوار. كما تم توثيق هذه اللحظة الفريدة من خلال التصوير الضوئي للأعمال الفنية ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بهذه الطريقة، نجح قصر ثقافة جمال عبدالناصر في خلق بيئة تعليمية وتفاعلية حيث يمكن للأطفال تجسيد إبداعهم والتعبير عما يدور في دواخلهم من خلال الفن. ومن المؤكد أن هذه الخبرة ستشجع المشاركين على استكشاف المزيد من رحلاتهم الفنية وتطوير مواهبهم بفخر.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات