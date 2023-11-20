ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يلقى الضوء علي "الثقافة وإعداد طفل المستقبل"

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي وتفقد ضياء مكاوى مدير عام الثقافة بأسيوط قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يرافقه أحمد حمزة.

حيث شهد القصر محاضرة تثقيفية بعنوان " الثقافة وإعداد طفل المستقبل " حاضرها الدكتور مصطفي جاويش والذى تناول دور الثقافة فى تكوين الوجدان الاجتماعى للطفل حيث ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دوراً هاماً ﰲ ﳕﻮ اﻟﻄﻔﻞ ﻷن اﶈﻴﻂ ﻳﺆﺛﺮ و ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻧﻔﻌﺎﱄ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ الطابع الشخصي الخاص بالطفل.

وقدم مكاوى رؤية جوهرية حول تأثير الثقافة على الطفل حيث ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻹﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﻠﻄﻔﻞ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ إﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﺆﺛﺮات وإﻛﺘﺴﺎﺑﻪ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻋﻦ إﻧﻔﻌﺎﻻﺗه وﻣﻬﺎراﺗﻪ وتسهم الثقافة في عمليات تنشئة وتثقيف الطفل واستجابتها لنمو الطفل وتلبيتها لاحتياجاته في التعبير والاطلاع والإبداع.

بينما تفقد سيادته ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد حيث قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها حيث قدمت العديد من النماذج التفصيل والخياطة؟

بينما شهد العديد من المواهب الفنية الشابة والأدبية من الطالبات واللاتى قدمن مجموعة من القصائد الشعرية بجانب مقتطفات من الابتهالات و الانشاد الديني والاغاني الوطنية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات