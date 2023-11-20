الأديب الدكتور ناجح جاد يترأس اللقاء الاسبوعى لنادى الأدب في ثقافة ديروط

ينفرد نادى أدب قصر ثقافة ديروط بتقديم العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية بانعقاد الأمسيات الشعرية ذو الثقل الادبي وتقديم تجربة فريدة للشباب من خلال ثقل المواهب الأدبية الشابة لتقديم الملتقى الأدبى بمذاق خاص



وتستعرض التجارب الأدبية لنخبة من قامات الأدب من خلال باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي



حيث تواصل مكتبة الطفل والشباب بديروط برئاسة محمد ابوالعيون الملتقى الثقافي الأدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ديروط برئاسة الأديب الدكتور ناجح جاد



أدار اللقاء محمد ابو العيون مدير القصر والذي رحب بالحضور مؤكداً أن الملتقي الاسبوعي هو من أهم نقل خبرات الادبية بين الشعراء موجهاً بأهمية مشاركة وتفاعل المواهب الشابة



بحضور نخبة من أدباء وشعراء محافظة اسيوط وعلي رأسهم الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة القوصية والشاعر عبدالغنى مسعود والشاعر محمد ابوشناب رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة منفلوط والاديبة الدكتور هند مكرم والدكتور ناصر علام ومن الادباء الشباب عثمان مكاوى قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث تم مناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الشعرية

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات