مدير عام قنا تكرم معلما لاجتيازه دبلومة القيادة التربوية والأمن القومى

كرمت وفاء رشاد خلف الله - مدير عام ادارة قنا التعليمية، عبدالله منصور رزق، لاجتيازه دبلومة القيادة التربوية والأمن القومى التى عقدت بالقاهرة لمدة ستة أشهر ضمن المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقالت رشاد، إن الإدارة التعليمية بقنا، حريصة كل الحرص على دعم المعلمين أصحاب الانجازات وتحقيق المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، مثمتة المجهود الذى قام به عبدالله منصور لاحتياز هذه الدورة باعتباره سفيرا للإدارة.

واضافت أن هناك العديد من الخطط المتنوعة لمختلف المراحل التعليمية لدعم كافة المعلمين والطلاب على حد سواء لتحقيق المراكز المتقدمة فى كافة المسابقات والبرامج والمشاركات التى تعلنها الوزارة ، بقيادة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

جدير بالذكر، أن عبدالله منصور رزق، يعمل معلم اول لغه فرنسيه بمدرسة جنوب قنا الاعداديه بنات، وانه الممثل الوحيد لإدارة قنا التعليمية بعد تقدم أكثر من ثلاثون معلما للبرنامج واجتيازه كافة الاختبارات التى عقدت على أربع مراحل بالقاهرة.