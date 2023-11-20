"الضرورة الشعرية بين القبول و الرفض" ندوة ينظمها نادى أدب أسيوط الجديدة

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبد العال أمسية أدبية متميزة لنادى أدب أسيوط الجديدة برئاسة الشاعر سيد سليم و بإشراف الفنان محمد عبد المجيد ميسرة

أدارها الشاعر سيد سليم تناول فيها الأديب محمود صلاح " الضرورة الشعرية بين القبول و الرفض" و تحدث باستفاضة عن آراء اللغويين و النقاد القدامى و المحدثين بدءا من سيبويه و المبرد و السيرافى وصولا إلى الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف و أوضح كيف انحاز بعضهم لقبول فكرة الضرورة الشعرية وفقا لقاعدة أنه يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره بينما رفض البعض مبدأ الضرورة الشعرية باعتبار أن ما قد يبدو خروجا عن القواعد اللغوية له ما يستند إليه فى آراء و قراءات أخرى

كما تحدث عن أشهر المواضع التى يجوز فيها الاستناد إلى مبدأ الضرورة الشعرية كتصريف الممنوع من الصرف أو تخفيف المشدد أو المد أو القصر

جاء ذلك بحضور و مداخلات مهمة لمبدعى أسيوط الجديدة الشاعر درويش الأسيوطي و الدكتور سامى نفادى والدكتور كمال خليفة و الشاعر احمد الشافعى مؤسس ورئيس نادى أدب أسيوط الجديدة السابق والدكتور جابر عبدالغفار و الأديبة عبير كيلاني و الشاعر محمد النجار و الشاعر صهيب شعبان و الشاعرة حفيظة العطيفى

جانب من الأمسية الأدبية

جانب من الأمسية الأدبية