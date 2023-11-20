ثقافة فزارة تناقش صحابيات صنعوا التاريخ

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

من خلال إقامة محاضرة تثقيفية بعنوان "صحابيات صنعن التاريخ"، أرادت مكتبة فزارة الثقافية أن تسلط الضوء على دور المرأة في الإسلام وتسليط الضوء على تأثيرها الإيجابي في نشر الدعوة الإسلامية. وقد تم اختيار المحاضر البارع محيي الدين سعداوي ليتحدث عن هذا الموضوع المهم.

خلال المحاضرة، تحدث سعداوي عن العديد من صحابيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللاتي أثرن بشكل قوي ومؤثر في تاريخ الإسلام. بدأ بسرد قصص نجاحهن وإسهاماتهن في تعزيز الإسلام ونشره، وسلط الضوء على نماذج مشرفة لانتمائهن واجتهادهن في سبيل الله.

تناول المحاضر بالتفصيل الصحابيات البارزات مثل صفية بنت عبد المطلب واسماء بنت أبي بكر ورفيدة الأسلمية وليلى الغفارية وأم أيمن بركة الحبشية وأم سليم، والدة أنس بن مالك، وفاضلة الأنصارية، ونسيبة بنت كعب. تحدث عن حياتهن وبذلهن الجهود في سبيل دعوة الناس إلى الإسلام والمشاركة في المعارك الجهادية.

سلطت المحاضرة الضوء أيضًا على قدرة هؤلاء الصحابيات على النضال من أجل العدالة والحرية والمساواة في المجتمع. تحدث سعداوي عن تضحياتهن وإسهاماتهن في مسيرة الإسلام، وكيف أنهن لعبن أدواراً بارزة في تأسيس المجتمع الإسلامي الأولي ونشر تعاليم الإسلام.

في ختام المحاضرة، أشاد المحاضر بالنماذج القوية والمؤثرة لهؤلاء الصحابيات، ودعا الحاضرين إلى الاستلهام من روحهن والعمل على استكمال مسيرتهن. كما أكد على أهمية مشاركة المرأة في المجتمع وتعزيز دورها في نشر قيم الإسلام والتحدي للتحيز والتمييز الجنسي.

تأتي هذه المحاضرة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز دور المرأة في المجتمع. تعتبر المكتبة التابعة لوزارة الثقافة منصة مهمة لنشر الوعي والمعرفة وتعزيز القيم الثقافية والدينية في المجتمع. يتم تنظيم ندوات ومحاضرات مثل هذه بشكل منتظم لتمكين الناس من التواصل والتعلم والتأثير الإيجابي. حضور المحاضرة كان كبيرًا وملهمًا، حيث أبدى الحضور اهتمامًا كبيرًا بالموضوع وسعيهم للتعرف على مساهمة المرأة في التاريخ الإسلامي.

بإقامة هذه المحاضرة، يعكس مكتب الثقافة التزامه بتعزيز التواصل الثقافي وتوفير المعرفة والوعي بقضايا المجتمع، وبالأخص دور المرأة في تطوير المجتمع وتأثيرها الإيجابي. يأمل المكتب أن يشكل هذا النشاط إلهامًا للجميع للمشاركة في تحقيق التغيير وبناء مستقبل مشرق بناءً على المبادئ والقيم الإسلامية.

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