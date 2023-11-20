اللقاء الاسبوعي لنادي الأدب بقصر ثقافة أبوتيج

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الأدباء والكتاب والمفكرين في صعيد مصر وإيمانا بدور الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي باقة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية ضمن فعاليات نوادي الأدب التابعة لفرع ثقافة أسيوط

وفي ليلة أدبية جديدة شهد قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود على بيوض ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج برئاسة الشاعر روماني يسرى وبإشراف محمد محمود صالح مسئول نادي الأدب بثقافة أبوتيج

وبمشاركة متميزة لنخبة من كبار أدباء الصعيد الثقافى وعلى رأسهم الشاعر محمد المجريسي والشاعر محمد العريان والشاعر عصام همام والشاعر محمد علي الاسيوطي ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية للأديب محمد المجريسي والذي أكد أن نادي أدب قصر ثقافة أبوتيج يحظى بباقة من المبدعين الأدباء ومنهم من يمثل الثقل الأدبى والثقافي والفكري في صعيد مصر

تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث شارك الأدباء فيها ببعض من المربعات الشعرية وقدم الشاعر عصام همام بعض قصائد شعر العامية وشهد اللقاء سجال شعري وبعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة

جانب من الأمسية الشعرية