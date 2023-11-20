ليفاندوفيسكي يبعث برسالة لـ  جافي بعد إصابته بالصليبي

وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة رسالة دعم إلى زميله جافي، بعد تعرضه للإصابة خلال المشاركة في فوز إسبانيا بنتيجة 3-1 في مواجهة جورجيا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي: أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح اليوم الإثنين، أن جافي يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابة أخرى في الغضروف المفصلي الجانبي.

ونشر ليفا، صورة له مع جافي، على حسابه إنستجرام، وكتب عليها: ابق قويا يا صديقي.

وسبق أن دخل جافي في مشادة مع ليفا أثناء مباراة إشبيلية، حيث وبخه اللاعب الشاب، لأنه تسبب في خطأ أمام مرمى برشلونة.

كان جافي تجرأ على المهاجم المخضرم، وقال له "روبرت.. اللعنة.. لا تحتاج لارتكاب خطأ هنا.. اللعنة يا رجل...