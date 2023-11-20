ثقافة القوصية تحذر من الإكثار في تناول المضادات الحيوية

في إطار التوعية والتثقيف الصحي والتى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني من خلال إقامة العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية الصحية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حيث عقد بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر محاضرة تثقيف صحي بعنوان " أضرار الإكثار من تناول المضادات الحيوية " بمقر مدرسة التمريض الثانوية بالقوصية

حاضرها الدكتور بيتر عادل بشرى والذى تناول الحديث حول أضرار الإكثار من تناول المضادات الحيوية والتى تهدم المناعة البشرية و يمكن أن يسبب مضاعفات بالجسم وذلك في الحالات التالية لابد من الانتباه ومنها يجب عليك إكمال جرعة العلاج التي وصفها طبيبك لمنع البكتيريا من تطوير المقاومة أو تكرارها بينما وجه بعض النصائح حول اتباع تعليمات الطبيب عند تناول المضادات الحيوية سواء نصح بتناولها قبل أو بعد أو أثناء الوجبات

كما أشار إلى أنه يجب استشارة الطبيب في حالة عدم تحسن الحالة بعد تناول المضادات الحيوية لمدة من الوقت.

وقد شهدت المحاضرة حضورًا كبيرًا من طالبات التمريض بالقوصية، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بموضوع الصحة والوقاية. وقد استمع الحضور بشغف إلى ما قدمه الدكتور بيتر عن أضرار تناول المضادات الحيوية بشكل غير مدروس ومتوازن.

تم توفير فرصة للحضور لطرح الأسئلة والاستفسارات، حيث تم تبادل وجهات النظر والتجارب المختلفة. كما تم توزيع مطويات تحتوي على نصائح وتوجيهات مفيدة للحفاظ على الصحة العامة وتجنب تعرض الجسم للمضاعفات الناتجة عن تناول المضادات الحيوية بشكل مفرط.

يهدف بيت ثقافة القوصية من خلال تنظيم مثل هذه المحاضرات الصحية إلى تثقيف المجتمع المحلي وتوعيته بأهمية الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض. ويعتبر هذا النشاط أحد الأنشطة الثقافية الهامة التي يعمل عليها البيت وفق رؤيته ورسالته في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي.

وفي نهاية المحاضرة، أعرب ياسر ماهر، رئيس بيت ثقافة القوصية، عن شكره وتقديره للدكتور بيتر عادل بشرى على مشاركته المثمرة وإلقاء المحاضرة المفيدة. وأعرب عن تطلعه لتنظيم المزيد من المحاضرات والفعاليات الصحية في المستقبل لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع.

بهذا يكون بيت ثقافة القوصية قد أحدث تأثيرًا إيجابيًّا في المجتمع المحلي من خلال تنظيم هذه المحاضرة التثقيفية الصحية، والتي ستساهم في نشر الوعي حول المضاعفات الناجمة عن استخدام المضادات الحيوية بشكل غير مدروس.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات