"آثارنا علي نقودنا " ورشة حكى يرويها ثقافة البدارى

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

تركزت ورشة حكي الأطفال الرائعة التي نظمها قصر ثقافة البدارى، برئاسة محمد أبو رحمة، حول موضوع مشوق ومهم، وهو "آثارنا على نقودنا". استضافت الورشة المحاضر محروس عبدالحليم محمود، الذي قدّم شرحاً شيقاً عن العملات المصرية الورقية المتنوعة التي نستخدمها حالياً.

من خلال الورشة، تعرف الأطفال على مختلف الفئات الموجودة من العملات المصرية، وكذلك يتم توضيح دلالة كل طباعة تمثلها. يتم استعراض العملات الورقية وتوضيح الآثار المصرية القديمة التي تم رسمها على وجوهها. يعكس وجود هذه الآثار القديمة تراث مصر العريق وحضارتها القديمة التي استمرت حتى اليوم.

تعد المادة التعليمية التي يتلقاها الأطفال خلال هذه الورشة بمثابة رحلة ممتعة لاكتشاف التاريخ المصري. حيث يتعلم الأطفال عن الآثار والتحف القديمة التي تم تصويرها على أوراق النقد، وتعزز هذه الخبرات المعرفية روح الفضول وحب المعرفة لدى الأطفال الصغار.

تنمي هذه الورشة حس الولاء والفخر لدى الأطفال تجاه بلدهم، فهي توفر لهم فرصة لفهم القيمة التاريخية والثقافية التي تتمثل في كل عملة. يتم تنشيط المناقشات بين الأطفال لتبادل الأفكار والمعلومات، مما يعزز تطوير قدراتهم الاجتماعية والتعاونية.

لقد استحوذت هذه الورشة الشيقة على اهتمام الأطفال، حيث وجدوا أنفسهم وهم يتعلمون بطريقة ممتعة ومفعمة بالحماس. كما أدت هذه الورشة أيضاً إلى زيادة الوعي الثقافي بين الجمهور الصغير، وتعزيز الفهم الشامل للتاريخ والثقافة المصرية التي امتدت لآلاف السنين.

في النهاية، يعتبر تنظيم ورشة حكي الأطفال بعنوان "آثارنا على نقودنا" بواسطة قصر ثقافة البدارى فرصة رائعة للأطفال لاستكشاف تاريخ بلادهم وثقافتها من خلال نقودها الورقية. يعمل هذا النشاط التعليمي على تطوير العقل والوعي لدى الأطفال، والتعبير عن حبهم وفخرهم بتراث بلادهم الغني والمتنوع.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات