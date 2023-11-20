براعم الوطن ومواهب الطفل بقصر ثقافة ساحل سليم

استقبل قصر ثقافة ساحل سليم برئاسة محمود أحمد عبدالعال مجموعة من الأطفال في يوم ترفيهي ثقافي فني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

بدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها منها قصص كليلة ودمنة ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات.

بالإضافة إلى تقديم ورشة فنية للأطفال بإشراف حسن سيد هاشم حيث تم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين بجانب تقديم مجموعة من الأفلام الكرتونية وتقديم المواهب الغنائية والتمثيل وتقديم بعض الأغاني الوطنية واختتمت فعاليات اللقاء بتكريم المميزين والموهوبين.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات