ثقافة ديروط تواصل اكتشاف المواهب بالمدارس من خلال قوافل ثقافية فنية

في إطار تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني في دعم وتنمية المواهب الشابة من خلال اكتشافها بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

نظم قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد ابوالعيون سلسلة القوافل الثقافية لاكتشاف المواهب بالمدارس و تواصل مكتبة الطفل والشباب بديروط فعاليات القوافل الثقافية لاكتشاف المواهب الأدبية والفنية بالمدارس وذلك ضمن التعاون بين فرع ثقافة أسيوط ومديرية التربية والتعليم بأسيوط

شهدت طوسون ابو جبل الثانوية الصناعية بديروط العديد من المواهب الأدبية الشابة استمع إليها لجنة التحكيم الشاعر محمود ربيع والشاعر سيد فاروق حيث تم الاستماع الي المواهب الأدبية الشابة ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية

بجانب الاستماع الى بعض المربعات الشعرية الجديدة وانتقاء افضل المواهب الأدبية الشابة وذلك استعدادا لانضماهم إلي اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية والأنشطة التي ينظمها القصر

كما اختتمت فعاليات اللقاء ببعض التواشيح والابتهالات الدينية وفقرات غنائية وتمثيل التي قدمتها الطالبات والتي نالت إعجاب الجميع

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات